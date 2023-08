Raffaello Follieri, chi è l'imprenditore che vuole la Roma: l'Arabia, il carcere e la love story con Anne Hathaway

Raffaello Follieri vuole comprare la Roma. La clamorosa indiscrezione ha agitato la mattinata dei tifosi della Roma: circa 850 milioni di euro per strappare la società giallorossa ai Friedkin, che in ogni caso non sembrano intenzionati a vendere in club. Nella giornata di ieri, sul proprio profilo Instagram, Follieri ha pubblicato una foto in cui è intento a firmare la lettera con cui presenta la sua offerta d'acquisto della Roma: «Siamo pronti», Ha scritto nella descrizione. Ma chi è Follieri?

Follieri-Roma, il comunicato dei Friedkin: «Nessuna offerta, il club non è in vendita. Valutiamo azioni legali»