Putin all'Occidente: «La guerra nucleare è una minaccia reale. Abbiamo armi capaci di raggiungervi»

Nuovi venti di guerra, tra minacce e proposte che dividono. Il presidente russo Vladimir Putin torna ad agitare lo spettro di un conflitto nucleare: una minaccia «reale», ha affermato, a causa delle mosse dei Paesi della Nato nel conflitto in Ucraina. Ma i Paesi occidentali, ha avvertito, devono ricordare che anche Mosca possiede «armi capaci di raggiungere i loro territori». Il monito è stato pronunciato dal presidente russo nel suo annuale discorso sullo stato della Nazione davanti alle Camere riunite, un appuntamento in cui Putin ha ostentato sicurezza per i successi ottenuti recentemente sul campo dalle sue truppe, a differenza di 12 mesi fa, quando le sorti sembravano volgere a favore di Kiev.