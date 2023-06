Pensione di luglio, date dei pagamenti e aumenti: a chi spettano quattordicesima e arretrati

Pensioni di luglio. Sono in arrivo i pagamenti, che per il prossimo mese prevedono anche l’accredito di quattordicesima, minima ed eventuali arretrati come previsto dalla Legge di Bilancio.

Pensioni, le date dei pagamenti

Come comunicato dalle Poste, a luglio le pensioni verranno distribuite in contanti agli sportelli postali dal 1 luglio al 7 luglio 2023 in ordine alfabetico per cognome. Invece, per chi ha optato per l’accredito elettronico, il trattamento pensionistico arriverà il 3 luglio su conto corrente, conto BancoPosta, PostePay Evolution, carte Postata o libretto e libretti risparmio. Ecco le date in ordine alfabetico: Cognomi dalla A alla B: sabato 1 luglio 2023 (solo la mattina) Cognomi dalla C alla D: lunedì 3 luglio 2023 Cognomi dalla E alla K: martedì 4 luglio 2023 Cognomi dalla L alla O: mercoledì 5 luglio 2023 Cognomi dalla P alla R: giovedì 6 luglio 2023 Cognomi dalla S alla Z: venerdì 7 luglio 2023.