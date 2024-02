Omicidio choc nella serata di sabato in Sicilia. Un 43enne è stato ferito mortalmente con un fendente all'addome al culmine di una lite scoppiata a un compleanno a Mascalucia, paese etneo in provincia di Catania. Secondo quanto si è appreso il delitto è maturato nell'ambito di contrasti familiari. L'uomo è morto durante il trasferimento in ambulanza in ospedale.