«Al Nord si lavora due mesi in più all'anno, ma al Sud si guadagna un terzo in meno»

Al Nord i dipendenti del privato lavorano due mesi in più di quelli del Sud che però percepiscono il 34% in meno della retribuzione giornaliera. Non per questo al Sud si lavora di meno. Anzi, rileva la Cgia, probabilmente, anche di più che in altre aree d'Italia; purtroppo, lo si fa in «nero». Il vero problema è il 'sommerso'. Se non si argina questa situazione, il divario Nord-Sud è destinato a salire.

