​Meteo, Vigilia, Natale e Santo Stefano con il maxi anticiclone tra pioggia, nebbia e sole: le previsioni giorno per giorno

Sembra che le feste natalizie passeranno senza troppi intoppi e con un tempo generalmente stabile e soleggiato salvo per alcuni fenomeni locali. Secondo quanto riportato da 3B Meteo, la fase prenatalizia, caratterizzata da forti correnti nordoccidentali che spazzano buona parte d'Italia, non avrà lunga vita ed è destinata ad interrompersi già nei giorni intorno al Natale.

Il possente anticiclone posizionato ora in Atlantico, con massimi barici di addirittura 1050hPa, cercherà di estendersi verso est abbracciando l'Europa centro-meridionale a partire dalla Vigilia. I venti sullo Stivale si attenueranno, il tempo rimarrà tutto sommato stabile, ma all'interno dell'anticiclone si muoveranno correnti umide occidentali che provocheranno alcuni addensamenti ed anche locali deboli piogge sulle regioni esposte, ovvero su quelle del nostro versante tirrenico.

L'aria più umida favorirà inoltre l'intensificazione di alcune nebbie in Val Padana, mentre il clima sarà mite soprattutto in quota, al di sopra delle inversioni termiche, con lo zero termico che il giorno di Natale raggiungerà i 3000/3200m sulle Alpi, 3600/3700m al Sud. Ecco nel dettaglio le previsioni fino a Santo Stefano.