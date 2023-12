Meteo, l'inverno comincia con la tempesta del Solstizio: vento a oltre 200km/h, bufere di neve e arriva anche la pioggia

Inizia oggi l’inverno e lo fa nel peggiore dei modi, con una violenta tempesta. Alle ore 4.27 abbiamo registrato il Solstizio d’Inverno con il Sole che si è fermato nel punto più basso dell'orizzonte (solstitium, composto da sol-, “sole” e -sistere, “fermarsi”): da oggi le giornate si allungano, ma le prime 48 ore dell’inverno saranno accompagnate da venti tempestosi.



Le forti correnti in discesa dal Nord Europa, spiegano gli esperti di 3BMeteo, stanno trasportando un fronte che si è addossato ai versanti esteri delle Alpi, dove sono in corso bufere di neve e vento. Le nubi però faticano a valicare la barriera alpina e il resto del Nord Italia rimane sottovento, con il fohn che soffia impetuoso sulla Pianura Padana, in particolare in Piemonte dove le raffiche hanno addirittura superato i 200km/h.