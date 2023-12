Meteo, il ciclone dell'Immacolata porta pioggia e freddo al Centro-Sud. Cosa succede dall'8 dicembre

È in arrivo il ciclone dell'Immacolata. La perturbazione che ieri ha interessato parte delle regioni settentrionali e dell'alto versante tirrenico si sta concentrando ora al Centro-Sud. Vanno invece attenuandosi i fenomeni sul Nord Italia, dopo le nevicate che nella notte sono state protagoniste soprattutto in Emilia, fino a quote di pianura. Particolarmente colpita è stata la zona tra Modenese, Bolognese e Ferrarese meridionale, dove lo strato bianco ha raggiunto qualche centimetro di spessore. Fiocchi si sono spinti fino alle porte di Imola, mentre tra Lombardia e Veneto neve coreografica a Brescia e Vicenza, accumuli dai 100/150 metri su colli euganei, neve mista a pioggia tra Padovano, Veneziano e Trevigiano.

Le nevicate

Nella serata di ieri la neve è caduta in Piemonte fin sul Cuneese, lasciando al suolo qualche centimetro, oltre che sull'entroterra ligure. Piogge al centro. Sono attese forti piogge dalla Toscana alle Marche, in seguito su tutto il Centro, la Campania, la Sicilia e la Puglia e dalla sera anche sul resto del meridione. Insomma, il veloce passaggio di neve a bassa quota sulla Pianura Padana lascia il posto alle piogge, anche intense, con neve fresca sull’Appennino solo oltre i 1300-1600 metri.