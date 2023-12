Meteo San Silvestro e Capodanno: veglione con la pioggia su alcune regioni. Per tutti gli altri, chiusura con caldo anomalo

Meno 3 giorni alla chiusura dell’anno più caldo della storia a livello globale. Una chiusura con il botto: il 2023 finirà infatti con un caldo anomalo eccezionale, anche in Italia. Per alcune regioni a Capodanno non cambierà quasi nulla, per altre invece sì, a causa di una perturbazione atlantica collegata a un profondo vortice ciclonico che si organizzerà sul Regno Unito. Secondo le previsioni degli esperti di 3BMeteo, la saccatura relativa al vortice abbraccerà gran parte dell'Europa centro occidentale e si estenderà anche alle regioni alpine superandole leggermente.