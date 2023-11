Migranti, in Albania 2 centri d'accoglienza italiani. Giorgia Meloni: «In estate ero nel Paese per l'intesa, non per gli aperitivi»

Raggiunta un'intesa sui migranti tra Italia e Albania​. Il protocollo fra Roma e Tirana è stato sostanzialmente chiuso a Ferragosto fra il premier Giorgia Meloni e il primo ministro Edi Rama, mentre la presidente del Consiglio era in Albania. L'intesa è arrivata, «durante l'incontro che i due leader hanno tenuto e che è stato narrato come una semplice vacanza». Invece, «altro che aperitivi…», notano fonti di Palazzo Chigi, spiegando che l'accordo sarà operativo entro la primavera 2024. È il primo accordo di questo tipo - viene aggiunto -, un accordo storico non solo per l'Italia ma per tutta l'Unione Europea