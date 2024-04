Harry e Meghan divisi dai reali da un oceano emotivo: «Presto un flusso di notizie sui presunti abusi subiti a Palazzo»

L'elegante freddezza dimostrata dai duchi di Montecito (California), Harry, 39 anni, e Meghan Markle, 42 anni, è riuscita a spiegare molto più delle smentite e dei comunicati ufficiali in cui si sono detti vicini alla famiglia. Nessuna comunicazione informale precedente alle note reali che annunciavano il cancro del sovrano era giunta in America. Così come il riserbo sulle condizioni di salute della duchessa di Cambridge e Galles Kate Middleton, 42 anni. I duchi di Sussex, come rivelato dai tabloid, non sapevano nulla. Il principe "ribelle" è corso a Londra: un viaggio frettoloso, non annunciato e durato meno di 24 ore. Il soggiorno in albergo e non a palazzo. La mancata visita alla cognata. Il silenzio assordante di Markle. Il presunto no alla richiesta dei duchi di Galles di vedere i nipoti Archie e Lillibet.

Elementi che dimostrano un oceano (oltre che reale) emotivo tra i Sussex e la royal family. La stessa famiglia da cui, volontariamente, si sono distaccati. Una scelta, quella della Meghanexit, che ha colto tutti di sorpresa. Soprattutto se si considerano le modalità con cui è avvenuta. Accuse pesanti: "Episodi di razzismo"; "pensieri suicidi"; "litigi e vessazioni".

Ora gli annunci di serie Netflix, iniziative commerciali (come la vendita di marmellate), baci pubblici e eventi mondani. Un capitolo chiuso quello dei Sussex e dei royals? A quanto pare no. Secondo alcuni tabloid, tra cui Page Six, Markle è pronta a rompere il silenzio con nuove pesantissime accuse contro la famiglia del marito, alle prese con un momento notoriamente complesso.