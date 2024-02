Lavoro, settimana di 4 giorni: «La salute fisica e mentale dei dipendenti è migliorata, così come il fatturato». L'esperimento in 61 aziende

Lavoro, settimana lavorativa ridotta a 4 giorni: l'Italia osserva cosa succede all'estero e i dati sono incoraggianti. La riduzione a quattro giorni dei turni di lavoro mostra che i dipendenti sono più felici. E in termini di risultati aziendali cresce l'efficienza e il fatturato, risultato non scontato. Gli effetti sono di lunga durata, come dimostrano i dati contenuti in uno studio del Regno Unito condotto dal gruppo «4 Day Week Global».

L'esperimento

Nel 2022, 61 aziende hanno sperimentato la settimana lavorativa corta. I giorni di lavoro sono stati ridotti da cinque a quattro senza che lo stipendio dei dipendenti fosse ridotto.

La prova è durata sei mesi ma la maggiorparte delle aziende, 54, hanno ancora in vigore la «settimana corta».