«Licenziata dal lavoro e poco dopo è comparso l'annuncio per lo stesso posto ma a metà stipendio: così risparmiano le aziende»

Quando nel mondo del lavoro l'unica legge che vale è quella del profitto, c'è qualcosa che non sta funzionando ed è necessario farlo presente per cambiare la situazione. In effetti, per quanto sia legittimo cercare di aumentare i guadagni della propria azienda, è bene ricordare che dietro un logo, un brand, un nome, un prodotto o un servizio ci sono delle persone che impiegano le proprie abilità e il proprio tempo per il funzionamento dell'intero macchinario.

In alcuni casi, tuttavia, i dirigenti non sembrano particolarmente interessati al benessere dei propri dipendenti e prendono decisioni giudicate alquanto discutibili, proprio come è successo a Vic. La giovane ha pubblicato un video su TikTok in cui racconta di aver visto sul web un annuncio di lavoro per il ruolo da cui è stata licenziata, con un dettaglio profondamente diverso: lo stipendio è stato dimezzato.