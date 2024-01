Kate, «dell'operazione programmata non sapeva nessuno, nemmeno chi l'ha vista a Natale e per il suo compleanno: è preoccupante»

La principessa di Galles Kate Middleton, 42 anni, è ricoverata alla London Clinic per un'operazione all'addome da ormai sette giorni. La prossima settimana sono previste le dimissioni. La degenza, stando a quanto annunciato ufficialmente, dovrebbe durare almeno fino a Pasqua. Un intervento su cui regna il massimo riserbo e a cui si aggiunge l'imminente operazione alla prostata di Re Carlo III, annunciata subito dopo la notizia dell'intervento di Kate e che per i tabloid britannici è stato un goffo escamotage per distogliere l'attenzione della stampa dalle condizioni di salute della moglie del principe William.

Nel comunicato, divulgato lo scorso mercoledì 17 gennaio e dove si esclude che si tratta di un cancro, si definisce intervento come "programmato". Tuttavia, rivela in esclusiva l'americano People, nessuno della famiglia reale ne era stato informato.