Incendio a Bologna: morti gemellini di due anni, la sorellina di 6 e la mamma di 32. Il papà lo scopre e viene colpito da malore

Un incendio scoppiato nella notte in un appartamento al quarto piano di una palazzina a Bologna ha provocato la morte di quattro persone. Una famiglia, sterminata dalle fiamme. Hanno perso la vita tre fratellini: due gemellini di due anni (un maschio e una femmina) e una bambina di 6 anni. Stessa terribile sorte per la mamma 32enne, inizialmente estratta viva dalla casa e deceduta durante il trasporto in ospedale.

Il padre dei tre bimbi morti con la madre 32enne a Bologna per il fumo di un incendio nel loro appartamento ha avuto un malore ed è stato portato per accertamenti all'ospedale Maggiore. L'uomo, separato dalla moglie Stefania Nistor, aveva raggiunto l'appartamento nella notte, insieme ai nonni dei bambini.