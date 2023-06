Francia, manifestante di 20 anni muore cadendo da tetto di un negozio

Un giovane manifestante di 20 anni è morto questo pomeriggio dopo essere caduto da un tetto di un negozio a Petit-Quevilly, vicino a Rouen, in Normandia, nei disordini nella notte tra giovedì e venerdì scoppiati in segno di protesta per la morte del 17enne Nahel. Lo riporta Le Figaro. Secondo una fonte della polizia, il giovane ventenne è morto cadendo dal tetto di un supermercato “nell’ambito di un saccheggio”. La procura di Rouen ha chiarito invece che questo negozio non era “sotto attacco dei rivoltosi”.

Si trovava sul tetto di un negozio Lidl a Petit-Quevilly (Seine-Maritime) nella notte tra giovedì 29 e venerdì 30 giugno quando è caduto da un'altezza di 5 metri, mentre il negozio era preso di mira dai rivoltosi. È stato curato dai servizi di emergenza e portato all'ospedale universitario di Rouen in stato di morte cerebrale. A Parigi ci sono i blindati in strada.