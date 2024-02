Fedez e Chiara Ferragni si sono lasciati, chi mantiene l'altro? Gli scenari in caso di divorzio

Ferragnez ai titoli di coda. Per la coppia, fino a qualche mese fa più glamour dello showbiz italiano, non c'è un lieto fine. Nessun comunicato o dichiarazione ufficiale dell'addio. Solo indiscrezioni e bombe gossip suffragate da fonti giornalistiche ben informate. I due al momento hanno scelto di non rispondere ufficialmente. Da ambienti vicini all'imprenditrice arriva però la conferma che Fedez ha deciso di lasciare il nuovo attico di Milano dove viveva con Chiara Ferragni e lei «non era preparata e ora aspetta di capire se è una decisione definitiva e se, quindi, è una cosa seria».

«È un periodo obiettivamente difficile» per lei, fanno notare le fonti, visto che la scelta del marito, con cui era in crisi da tempo, si aggiunge all'inchiesta giudiziaria in cui è indagata per truffa aggravata. Dal primo incontro avvenuto nel 2016 i Ferragnez hanno fatto sognare milioni di fan. Non solo perché giovani e innamorati ma anche perché insieme erano una potenza. Se l'addio venisse confermato cosa succederà al patrimonio dei Ferragnez? Chi dei due potrebbe avere la peggio in termini economici? Cerchiamo di rispondere a queste domande.