Chiara Ferragni, Fedez e Kate: chi c'è dietro la loro comunicazione? Ecco tutti i nomi

«Siamo sempre più coinvolti dai media e sempre meno presi dall'arte di comunicare», sosteneva lo storico e autore newyorkese Studs Terkel. Un'abilità, quella della parola e di come comunicarla, che ormai è ostaggio vero e proprio dei social e dell'audience. Lo sanno bene anche Fedez, Chiara Ferragni e Kate Middleton.

I tre sono al centro di mille polemiche: il rapper è alla prese con il caso Muschio Selvaggio e la separazione con Chiara Ferragni, lei ha il cuore tormentato e vorrebbe che «tutto tornasse come prima» mentre è alle prese con il pandoro gate e gli altri casi sulla finta beneficenza. E Kate? Su di lei aleggia l'accusa del «tribunale del popolo» (e della agenzia di stampa internazionali) di aver ritoccato delle foto, forse - e sottolineiamo forse - per non fare notare il suo vero aspetto, non al meglio, dopo l'operazione all'addome.



Errori di comunicazione o strategia? La risposta la fornisce l'esperto in comunicazione Daniele Chieffi. Una cosa è certa però: le loro azioni passate e con effetti sul futuro, non sono frutto solo del trio.

«Never complain, never explain» diceva la Regina Elisabetta. Se non ci si mostra sofferenti non si deve nemmeno dare spiegazione su cosa stia succedendo