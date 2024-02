Chiara Ferragni, la strategia dopo la separazione da Fedez: l'intervista, i messaggi e il mistero dei fiori

La strategia di Chiara Ferragni sta venendo alla luce. Dopo mesi di silenzio, a partire dallo scandalo pandoro, l'imprenditrice sabato ha raccontato in un'intervista la sua verità sulle vicende giudiziarie proprio nella settimana in cui è diventata pubblica la separazione (mai confermata dai diretti interessati) dal marito Fedez. Da quel momento, il suo profilo Instagram è tornato attivo come ai vecchi tempi. Vediamo cosa ha scelto di pubblicare.