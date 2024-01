Chiara Ferragni e Alessandra Balocco, presidente e ad della Balocco, sono indagate per truffa aggravata per il pandoro-gate. E nella serata di ieri l'azienda dolciaria ha rotto il silenzio con una nota ufficiale, a commentare la notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati dopo il pasticcio della beneficenza del Natale 2022, con il pandoro griffato Ferragni con i proventi in beneficenza.