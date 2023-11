Carol Bugin ritrovata dopo l'appello della mamma sui social: la 16enne era scomparsa giovedì a Mestre. Ecco cosa è successo

Carol Bugin è stata ritrovata. Una storia a lieto fine. La 16enne era scomparsa giovedì scorso, intorno alle 13. Sono state ore di apprensione per la famiglia, che aveva presentato una denuncia ai Carabinieri e lanciato un appello sui social mettendo un numero di cellulare al quale fornire notizie. Dopo quello di Giulia Cecchettin - trovata senza vita a sei giorni dalla scomparsa, omicidio per cui è stato arrestato l'ex fidanzato - la notizia aveva preoccupato in molti. Tra i tanti in apprensione anche Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, che ha fatto diventare in pochi minuti il post virale. «Vi prego, non di nuovo», aveva scritto in una storia Instagram.