«Le mie bambine non possono dormire fuori casa e niente baci e abbracci dai familiari»: le regole controverse della mamma

Avere dei figli è un enorme impegno e bisogna essere consapevoli delle responsabilità di cui ci si fa carico nel momento in cui si decide di portare una nuova vita nel mondo. Infatti, bisogna fare tutto ciò che è in nostro potere per assicurare la migliore esperienza possibile al bambino e dargli i mezzi necessari per riuscire a proseguire lungo il percorso anche senza il supporto dei genitori.

Una giovane mamma di 25 anni, Loren, ha preso molto seriamente il suo ruolo e ha condiviso sul suo account TikTok una serie di regole da seguire per crescere le sue due bambine, Nova e Luna, di due e cinque anni, nel miglior podo possibile.

Mentre c'è chi si è detto completamente d'accordo con le limitazioni poste, altri hanno paragonato l'esperienza di vivere secondo quei principi a una "prigione", scatenando un dibattito acceso su qual è il confine tra l'affetto, il naturale senso di protezione, e l'ecessiva severità.

Vediamo quali regole hanno causato disapprovazione e le motivazioni di Loren, secondo quanto riportato dal Mirror.