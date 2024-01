Azouz Marzouk, marito di Raffaella Castagna e papà di Youssuf, che sognava una vita da star: «Vorrei sembrare un pascià»

Azouz Marzouk sarà presente all'udienza quando si discuterà l'istanza di revisione nei confronti di Rosa Bazzi e Olindo Romano, i coniugi condannati all'ergastolo per la strage di Erba dell'11 dicembre 2006. Della loro estraneità ai fatti, da un certo punto in poi, è diventato fervente sostenitore, tanto da alimentare una «corrente innocentista» sull'eccidio. Eppure non è sempre stato di questo parere. Cosa gli abbia fatto cambiare, resta tutt'ora un mistero.