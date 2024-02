«L'azienda ci manda a Parigi per un ritiro ma ci chiede di "condividere la stanza e il letto", è normale?»

Da viaggio di lavoro a viaggio d'amore. Una giovane del New Jersey, Stati Uniti, è rimasta scioccata quando ha visto quello che l'ufficio risorse umane del suo lavoro ha scritto in un'e-mail riguardante un imminente ritiro dell'azienda a Parigi. La ragazza, nota come @co.letter su TikTok, ha rivelato in un video postato il 23 febbraio che l'ufficio risorse umane ha chiesto a tutti i dipendenti dell'azienda di «condividere una stanza e un letto».

«"Noterete nel sondaggio che avete l'opzione di condividere la stanza con un collega, sappiate che allo stato attuale delle prenotazioni c'è solo un letto nella stanza". Ho dovuto rileggere l'e-mail tre volte», ha dichiarato sbalordita la dipendente.

La TikToker ha aggiunto che il dipartimento delle risorse umane ha permesso a tutti i dipendenti di non rispondere alla domanda, se lo preferiscono.