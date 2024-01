Alessio Cini, picchiato e bruciato vivo in giardino. Il cognato accusato di omicidio: «Sono innocente»

Si è dichiarato innocente, Daniele Maiorino, 58 anni di Prato, rispondendo alle domande del giudice delle indagini preliminare. Maiorino è stato arrestato per l'omicidio di Alessio Cini, cognato e vicino di casa, preso a sprangate e poi dato alle fiamme l'8 gennaio a Agliana (Pistoia). «Lui ha nuovamente ribadito la sua innocenza anche col giudice», ha spiegato il suo avvocato Katia Dottore Giachino, uscendo da tribunale di Pistoia.

«Ha precisato circostanze che durante l'interrogatorio del 18 gennaio quando è stato fermato non siamo riusciti a precisare. In particolare la questione del passaporto, perché il fermo è finalizzato ad impedire all'indagato di fuggire all'estero: lui ha precisato che non sussiste assolutamente questo pericolo di fuga perché non ha il passaporto, mentre in alcune intercettazioni ambientali si sente la parola passaporto: è su queste circostanze che si poteva ravvedere il pericolo di fuga» che secondo la difesa non c'è.