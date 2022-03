Ucraina, Artemisia Onlus corre in aiuto di donne e bambini: sostegno psicologico gratuito per i rifugiati di guerra

Artemisia Onlus vicina al popolo ucraino. Un aiuto concreto a donne e bambini ucraini che stanno vivendo la tragedia della guerra. Un sostegno psicologico gratuito alle migliaia di persone che vivono nella disperazione e sono stati costretti a scappare dalle proprie case, grazie a un equipe di medici e psicologi qualificati.

Mariastella Giorlandino, presidente dell’Associazione Artemisia Onlus, insieme alla propria Equipe di medici e psicologi, mette a disposizione delle donne e bambini ucraini che stanno vivendo in patria il dramma della guerra o che si trovino nella condizione di rifugiati, il numero verde 800 967 510 e la propria email: info@associazioneartemisia.it.

Per offrire Ascolto e Assistenza Psicosociale gratuita, nonché Consulenze Pediatriche in Telemedicina, anche in lingua inglese, attraverso il numero dedicato: 3387354535.

Il Servizio pediatrico è coordinato dal Professor Giuseppe Titti, specialista in pediatria e neonatologia.

«È doveroso, in momenti di grave emergenza come quello attuale, supportare e aiutare le popolazioni in difficoltà attraverso iniziative concrete, facilmente accessibili e di primaria necessità», ha dichiarato Mariastella Giorlandino, in nome di tutta Artemisia Onlus.

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Marzo 2022, 18:26

