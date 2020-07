Sindrome di Hikikomori, allarme nei bambini: «Causata dal lockdown»

Dopo i mesi delcausato dal, ilspesso 'attaccati' alla prolunga virtuale della vita che è il cellulare. A lanciarlo è la psicologa, psicoterapeuta e psicopedagogista Maria Rita Parsi audita dalla, in merito al seguito dell'indagine conoscitiva sulle forme di violenza fra i minori e ai danni di altri minori.«Mai come adesso occorre fare rete, a partire dalle 45mila scuole che ci sono sul territorio e che devono riaprire perché i bambini devono tornare a scuola, mettere a disposizione tutte le competenze che ci sono per salvaguardare la salute mentale dei minori, seguire le famiglie, combattere la disgregazione del tessuto sociale. Così si può fare prevenzione, ricordando che ogni volta che approcciamo un 'bullo', un bambino violento, ebbene dietro di lui troviamo un bambino negato, frustrato, che replica la violenza che subisce spesso in famiglia», ha sottolineato Parsi nel suo intervento.«Il peso del virtuale sui bambini non va sottovalutato, ormai è pervasivo, dopo la famiglia e la scuola è la terza agenzia educativa dei minori e occorre intervenire: in televisione ad esempio su quelle a pagamento nelle ore in fascia protetta si vedono film di una violenza inaudita e i bambini mettono in scena la violenza che vedono o che subiscono», ha aggiunto Parsi. Occorre ripartire dai territori, dalle circoscrizioni e Parsi ha ricordato «il lavoro che sta facendo l'ottavo municipio di Roma con il presidente Ciaccheri che ha aperto la circoscrizione con progetti di decentramento culturale per organizzare gli spazi e intercettare i problemi», abbiamo tantissime «competenze» per fare questo tipo di azioni per salvaguardare la salute mentale dei più piccoli ha aggiunto Parsi citando anche il rapporto 'Musa' del Cnr sul disagio dei minori e adolescenti.