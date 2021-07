Covid, Pfizer e Moderna avviano lo studio per il vaccino ai bambini fra i 5 e gli 11 anni

Le vaccinazioni a tappeto continuano in tutto il mondo. L'unica arma conosciuta per debellare il coronavirus è il vaccino e adesso Moderna e Pfizer stanno studiando un vaccino per i bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni.

Moderna e Pfizer stanno ampliando gli studi sul vaccino anti Covid-19 ai bambini di età compresa fra i 5 e gli 11 anni. Lo riporta il New York Times citando alcune fonti, secondo le quali gli studi seguono le pressioni delle autorità federali. A chiedere di estendere gli studi alle età più piccole sarebbe stata la FDA, la Food and Drug Administration, l'autorità statunitense che ha competenza su farmaci.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Luglio 2021, 20:50

