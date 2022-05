Bollettino Covid di giovedì 12 maggio: 39.317 casi e 130 morti. Crollano i positivi e i ricoverati

Covid in Italia, il bollettino di giovedì 12 maggio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 39.317 su 268.654 tamponi (ieri erano stati 42.249 su 294.611 tamponi), per un tasso di positività del 14,6%. I morti di oggi sono 130 (ieri erano stati 115). Gli attualmente positivi calano di oltre 22mila unità grazie agli oltre 60mila guariti in un giorno. Calano nettamente anche i ricoveri, stabili le terapie intensive.

Il totale dei casi di Covid-19 in Italia dall'inizio della pandemia sale a 16.954.784 (+39.317) di cui 164.976 morti (+130) e 15.771.125 dimessi e guariti (+61.866). Gli attualmente positivi scendono a 1.018.683 (-22.513) di cui 1.010.191 in isolamento domiciliare (-22.255 rispetto a ieri), 8.158 ricoverati con sintomi (-254) e 334 malati in terapia intensiva (-4). Gli ingressi del giorno in terapia intensiva sono 33 (stesso numero di ieri).

Ultimo aggiornamento: Giovedì 12 Maggio 2022, 16:43

