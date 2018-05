Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

. Le spese pazze del gruppo degli(Europa delle Nazioni e della Libertà), che comprende ile lain Italia, rischiano di inguaiare seriamente sia, presidente del FN, sia, nel frattempo “occupato” con altre faccende istituzionali.Secondo quanto afferma il settimanale francese Canard Enchâiné, l’ufficio del Parlamento europeo avrebbe giudicato come non conformi spese per circa 427mila euro da parte del gruppo ENL, nel 2016: gli eurodeputati avranno tempo fino a metà giugno per presentare spiegazioni al dettaglio dei costi sostenuti.per cene, champagne e regali di Natale, da parte di un gruppo, l’ENL appunto, che si caratterizza per il sovranismo e in certi casi antieuropeismo.Tra le cene di lusso finite nel mirino, in particolare,, un ristorante costosissimo di Parigi vicino agli: un ristorante con tre stelle Michelin, in cui avrebbero cenato, da soli, proprio la Le Pen e Salvini, per una testa, a spese dei contribuenti europei. Non proprio il massimo per chi da un lato critica l’Europa, dall’altro ne sfrutta i privilegi per ragioni di diplomazia.La leader dell’ultradestra avrebbe pagato anche, sempre con i soldi dell’Ue, una cena ad alcuni industriali (non meglio specificati), per la modica cifra di. Per Marine Le Pen non è tra l’altro la prima volta: già l’anno scorso venne messa sotto inchiesta perché aveva usato i fondi del Parlamento europeo per pagare dipendenti del FN a Parigi e non per attività connesse al suo ruolo di eurodeputata.