Pd, la manifestazione slitta per il derby di Roma: l'ironia del web dopo l'annuncio

L'ex Iena Giarrusso sorveglierà i concorsi: l'ironia del Pd. Tutta la storia

Il PD sta organizzando una grande manifestazione contro il Governo per il 29 settembre.

Il 29 settembre ci sarà il derby Roma - Lazio.

Che dite, glielo diciamo? — Socialisti Gaudenti (@socgaudenti) 2 settembre 2018

Ma come si fa a programmare un "grande" raduno del PD nel pomeriggio (ore 15) in cui c'è anche il derby Roma Lazio...

Questi sono diventati proprio scemi.

Poi si lamentano che non hanno più presa sull'elettorato. — Federico Calcagnini (@fcalcagnini) 5 settembre 2018

Da PD a DC



DERBY CAPITOLINO — Яозеято 🇮🇹 (@piave79) 5 settembre 2018

Il PD convoca una manifestazione a Roma il 29 settembre contro il governo. Ma dimentica il derby Roma-Lazio e sposta la data al 30.



Se c'avete qualche compleanno quel giorno avvisateli, siete ancora in tempo. — Paolo Cristallo (@paolocristallo) 5 settembre 2018

Il, alla fine, si è arreso e ha deciso di spostare di un giorno, quindi a, la manifestazione "Per l'Italia che non ha paura", a causa della concomitanza oraria con iltra, previsto per sabato 29 settembre e anticipato alle ore 15 per motivi di ordine pubblico.Inizialmente, gli organizzatori avevano pensato a lasciare invariata la data di sabato 29 settembre, anticipando l'orario di inizio della manifestazione, che prevede l'arrivo adi militanti ed elettori da tutta Italia. Una volta che anche il derby della capitale è stato anticipato, a quel punto i dirigenti delhanno deciso di spostare tutto di 24 ore, rischiando però di creare enormi disagi a coloro che si erano già organizzati per raggiungere Roma sabato 29.Inutile dire che la decisione non sia stata proprio gradita da elettori e militanti, che attendevano questa manifestazione da mesi, in seguito all'escalation diregistrata negli ultimi tempi, a cominciare dall'attacco di Macerata. Ci si aspettava, da un partito in declino e in difficoltà, ma principale rappresentante del centro-sinistra, uno scatto di orgoglio e unaimmediata, ma alla fine i vertici del Pd hanno deciso di attendere la fine dell'estate, trasformando l'obiettivo della manifestazione nella protesta contro l'attuale. Come a dire: «Avete atteso mesi, potete attendere anche 24 ore in più».