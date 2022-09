Berlusconi, Marta Fascina e il regalo di compleanno che toglie il fiato: «Amore, ti amo»

Una mongolfiera piena di palloncini rossi a forma di cuore e un maxi striscione con la scritta 'Buon compleanno amore, ti amo, Marta', portato in cielo da un aereo ultraleggero. Questa la 'dichiarazione d'amore' di Marta Fascina per Silvio Berlusconi, che oggi compie 86 anni. Un messaggio di auguri speciale, 'filmatò in un video diffuso sui social, che il Cav commenta così: «Guardate che sorpresa, che bel regalo ho ricevuto! Grazie a tutti per gli auguri!», il commento dell'ex premier sui social.

SILVIO BERLUSCONI, LA SORPRESA DI MARTA FASCINA PER IL SUO COMPLEANNO

La clip di 49 secondi inizia con l'arrivo nel giardino di Arcore a bordo di una golf-car, insieme alla 'quasi mogliè Fascina, che sfoggia un tailleur blu carta da zucchero, dal taglio maschile, su camicetta bianca e ballerine ai piedi.

Lei stringe il cellulare, mentre il Cav, che ha un look casual (sempre in blu, ma nella sua classica tonalità navy) giacca e pantalone con polo in tinta, ha in braccio uno dei barboncini bianchi che sono di casa a Villa San Martino, probabilmente Dudu. Si siedono sulla panchina ad ammirare la sorpresa che arriva dall'alto e sorridenti applaudono. L'happy birthday arriva anche da Dudu, che abbaia.

#Berlusconi, il regalo di #compleanno di Marta Fascina che toglie il fiato: «Amore, ti amo» https://t.co/TFF2lbqovF — Leggo (@leggoit) September 29, 2022

Ultimo aggiornamento: Giovedì 29 Settembre 2022, 18:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA