Il figlio di Alessandro Di Battista insultato da una donna in autogrill: «È orribile». La mamma piange

Nadia Toffa, domanda choc a Giulio Golia ai funerali: «Ci facciamo un selfie?». Lui risponde così​

Intorno a me una comitiva che fa colazione. Una coppia di due ragazzi giovani ed eleganti. Lei bionda, ben vestita, occhiali da sole e rossetto inizia a parlare a bassa voce e girandosi verso l’ipotetico fidanzato dice "suo figlio è orribile" guardando un bimbo che ride e gioca. Era Andrea

La coppia continua a parlare guardando Alessandro ma io non sento più nulla e non riesco neanche più a muovermi. Chi mi conosce sa che non mi faccio mai problemi a rispondere a tono ma in quel caso non sono riuscita a dire nulla. Niente. Sono uscita fuori e mi sono messa a piangere

Lunedì 19 Agosto 2019, 15:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA