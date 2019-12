Trasporti da paura: terzo bus in fiamme in 3 giorni

Un altro incendio ha bruciato completamente un autobus del trasporto pubblico romano. E' il terzo episodio nel giro di due giorni, il trentesimo dall'inizio dell' anno. Il rogo è divampato poco prima delle 10 a Mostacciano, in via Vinicio Cortese (all'altezza del civico 180). Durante la corsa, una vettura Atac della linea 708 ha sprigionato fumo dal motore: poi le fiamme che hanno divorato il mezzo. Le autoambulanze del 118 non hanno soccorso persone perché l'autista aveva fatto scendere l'unico passeggero a bordo. I vigili del fuoco del comando provinciale hanno domato l' incendio con una squadra e un'autobotte. Tra le probabili cause del rogo, un guasto all'impianto elettrico o una perdita di combustibile. Il bus infatti erano molto vetusto.

Venerdì scorso un altro autobus era stato distrutto dalle fiamme in via Luciano Conti all'angolo con largo Corradino d'Ascanio, a Ponte di Nona. Il rogo era partito dalla parte posteriore del mezzo in servizio sulla linea 555 per conto di Roma Tpl. Miracolosamente illesi l'autista e l'unico passeggero, che è stato fatto scendere non appena il conducente ha avvertito un odore di bruciato. (E.Orl.)

