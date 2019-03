Adesso lo shopping si fa su Instagram

Da fonte di ispirazione a negozio online in cui fare acquisti con due semplici click. La trasformazione di Instagram è realtà e da ieri gli utenti possono comprare i prodotti desiderati direttamente all'interno dell'app, che con il lancio della funzione Checkout diventa un eCommerce molto gettonato. Il passaggio da vetrina a shop digitale era iniziato un anno fa con Shopping, la funzionalità che ha permesso ai brand di inserire nei propri post i tag che consentivano agli utenti di finalizzare l'acquisto sul sito aziendale. Adesso il processo diventa istantaneo, anche se per ora sono solo ventidue i marchi che hanno scelto di aderire all'iniziativa (tra questi ci sono Prada, Zara, Adidas, H&M, Burberry, Uniqlo, Dior).

I post che consentono di passare alla cassa sono caratterizzati da una piccola icona a forma di borsa che compare in basso a sinistra, mentre cliccando sull'immagine del post si ottengono le informazioni e il prezzo del prodotto. Gli acquisti si pagano con carta di credito o PayPal, con le aziende che lasceranno una percentuale (non ancora nota) a Instagram. Checkout è per ora un'esclusiva per gli utenti americani e non ci sono ancora date certe su quando il servizio sarà disponibile in altri paesi.(A.Cap.)

