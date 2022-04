Previsioni meteo: sole e caldo per tutta la settimana, ma nel weekend del Primo maggio torna il maltempo

Previsioni meteo, la beffa di fine aprile per tutti gli italiani: questa settimana cielo sereno e temperature in lento ma costante aumento, ma nel weekend del Primo maggio torna il maltempo su quasi tutta la Penisola.

Previsioni meteo, piogge al Nord e al Sud nel weekend

Se nella giornata di oggi il maltempo persisterà al Nord, già da domani si registrerà un significativo miglioramento e un graduale aumento delle temperature (con punte massime di 22-23°C al Centro-Nord e di 25-28°C al Sud). Il cielo sereno persisterà su praticamente tutta Italia fino al prossimo weekend, poi intorno a sabato farà il suo ritorno il maltempo. Al Nord l'aria fresca e instabile proveniente dalla Scandinavia porterà piogge sui settori alpini, prealpini e sulle alte pianure, al Sud il vortice nordafricano farà peggiorare il tempo, specialmente su Sicilia e Calabria (dove domenica Primo maggio si attendono forti piogge). Meglio il tempo nel weekend nel Centro Italia.

Meteo, le previsioni di martedì 26 aprile

Nord Italia Cieli nuvolosi con rovesci sparsi alternati a brevi schiarite. Più asciutto su Ponente Ligure, Alpi occidentali e Piemonte con schiarite. Temperature stazionarie, massime tra 17 e 22.

Centro Italia Tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni, qualche piovasco possibile sull'alta Toscana. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 22.

Sud Italia Cielo soleggiato ovunque, annuvolamenti più frequenti solo su Gargano e Molise, ma senza fenomeni associati. Temperature stazionarie, massime comprese tra 19 e 24.

Meteo, le previsioni di mercoledì 27 aprile

Nord Italia Tempo stabile e in gran parte soleggiato, salvo addensamenti e piovaschi sul Friuli e, nel pomeriggio, anche su tratti del settore dolomitico. Temperature in aumento, massime tra 20 e 25.

Centro Italia Anticiclone garanzia di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nubi e locali rovesci sui rilievi di Toscana, Umbria e Marche. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 25.

Sud Italia Condizioni di stabilità e bel tempo con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in aumento, massime comprese tra 22 e 26.

Meteo, le previsioni di giovedì 28 aprile

Nord Italia Tempo stabile e in prevalenza soleggiato, salvo qualche annuvolamento pomeridiano su Ovest Alpi con locali ed isolati piovaschi. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 24.

Centro Italia Tempo stabile e in prevalenza soleggiato o poco nuvoloso, pur con sole offuscato da stratificazioni alte sulla Sardegna. Temperature stazionarie, massime tra 19 e 23.

Sud Italia Tempo prevalenza soleggiato, ma con cieli offuscati da stratificazioni alte in Sicilia e bassa Calabria. Temperature in calo, massime comprese tra 18 e 22.

Meteo, le previsioni di venerdì 29 aprile

Nord Italia Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso con tendenza ad aumento delle nubi su Alpi e Prealpi ma senza fenomeni degni di nota. Temperature stazionarie, massime tra 20 e 24.

Centro Italia Stabilità con una prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, salvo nubi pomeridiane sui rilievi. Temperature in rialzo, massime tra 20 e 25.

Sud Italia Bel tempo prevalente salvo una maggiore nuvolosità sulla bassa Calabria con locali piovaschi, frequenti velature sulla Sicilia. Temperature in rialzo, massime comprese tra 20 e 24.

Meteo, le previsioni di sabato 30 aprile

Nord Italia Al nord ovest: Sereno in riviera ligure, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi centrali, Coperto con pioggia debole sulle Alpi occidentali. Al nord est: Nubi sparse con ampie schiarite sulla laguna veneta, Sereno altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite sulla capitale e sulla dorsale toscana, Sereno altrove. Sull'adriatico: Sereno sui litorali e sul Gran Sasso, Nubi sparse con ampie schiarite sulle subappenniniche e sulla dorsale.

Sud Italia Sul tirreno: Nubi sparse con ampie schiarite. Sull'adriatico: Sereno sul litorale ionico, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Sereno sul catanese, Nuvoloso con locali aperture sul cagliaritano, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Meteo, le previsioni di domenica 1 maggio

Nord Italia Al nord ovest: Nubi sparse con ampie schiarite in riviera ligure, Coperto con pioggia debole sulle pianure lombardo piemontesi e sulle Alpi occidentali, Coperto con pioggia moderata sulle Alpi centrali. Al nord est: Coperto con pioggia moderata sulle Dolomiti, Nubi sparse con ampie schiarite altrove.

Centro Italia Sul tirreno: Nuvoloso con locali aperture sui litorali, Coperto con pioggia debole sulla capitale e sulla dorsale laziale, Nubi sparse con ampie schiarite sulle pianure toscane e sulla dorsale toscana. Sull'adriatico: Nubi sparse con ampie schiarite sui litorali e sulle subappenniniche, Nuvoloso con locali aperture sulla dorsale, Coperto con pioggia debole sul Gran Sasso.

Sud Italia Sul tirreno: Coperto con pioggia debole sui litorali e sulle pianure, Nuvoloso con locali aperture sulle subappenniniche, Nubi sparse con ampie schiarite sulla dorsale campana e sulla dorsale calabra. Sull'adriatico: Coperto con pioggia debole sul litorale ionico e sulla dorsale lucana, Nubi sparse con ampie schiarite altrove. Sulle isole maggiori: Nubi sparse con ampie schiarite sulla Costa Smeralda, Nuvoloso con locali aperture su interne sarde, Nubi sparse con ampie schiarite su interne siciliane, Coperto con pioggia debole altrove.



