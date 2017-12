Trovato morto il generale Guido Conti

Venerdì 17 Novembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 18-11-2017 11:06 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' stato trovato morto venerdì sera tra Sulmona e Pacentro il generale Guido Conti, ex comandante dei carabinieri forestali dell'Umbria, precedentemente alla guida del corpo forestale regionale. Conti, 58 anni, si era congedato dall'Arma a fine ottobre per diventare responsabile della sicurezza della multinazionale Total in Italia. Secondo una prima ricostruzione, Conti si sarebbe ucciso con un colpo di pistola.Nella sua carriera, il militare aveva gestito una lunga serie di inchieste di primo piano nel settore ambientale, aveva lavorato per cinque anni in Umbria oltre che nel suo Abruzzo.