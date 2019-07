Tuffo in mare col motorino a Napoli, l'amico di Balotelli ora chiede scusa

L'uomo in mare con lo scooter? Era tutto uno scherzo, nessuna somma di denaro in gioco, solo una provocazione. È la versione di Mario Balotelli. E anche quella del suo amico che si è tuffato in acqua con la Vespa, un imprenditore di Castellammare. Si chiama Catello Buonocore, ed è amico di Balotelli da circa dieci anni, «da quando giocava in Inghiterra al Manchester City» dice.



Catellone, come tutti lo conoscono nella città delle acque, è esperto marinaio: assieme alla famiglia gestisce dei pontili, ormeggia imbarcazioni private e ne cura alcune privatamente. Forse proprio un viaggio in mare, come testimoniano le foto del profilo Instagram di Buonocore, è il motivo del primo incontro tra i due: uno asso del calcio, l'altro gigante dal cuore buono, amante della bella vita e dei locali. Assieme sono stati artefici dell'ultima bravata del bomber, che ha scommesso con l'amico duemila euro se si fosse buttato in mare con uno scooter. Soldi che in realtà, secondo Balotelli, facevano parte di una messinscena per lo scherzo.



Il video in pochi minuti è diventato virale arrivando quasi a due milioni di visualizzazioni e superando i 14 mila commenti. Si tratta di uno dei contenuti più visti del profilo Instagram del bomber, che in questi giorni è in vacanza in costiera assieme alla figlia Pia: da Napoli a Meta di Sorrento, dove si è fermato venerdì per un bagno in spiaggia. Dirette facebook, storie su Instagram, selfie a testimoniare le vacanze tra Capri e Napoli. «Ha fatto il bagno assieme a decine di bambini, è rimasto sulla spiaggia come un bagnante qualsiasi» raccontano i fans che lo hanno visto. Poi di ritorno verso Napoli Balotelli si ferma anche sul belvedere di punta Scutolo per una foto assieme alla figlia con il panorama mozzafiato alle spalle. Un turista soddisfatto Mario, che poi torna in barca e guardando il Vesuvio sdraiato sulla prua di una barca scrive, sempre sul suo profilo Instagram: «Questa è la felicità».



Ma Balotelli ha imparato a sorprendere e prima di lasciare Napoli, assieme all'amico che lo ha seguito e scortato per tutta la vacanza, arriva l'ultima provocazione. Catello Buonocore quando risale dalle acque del porto di Margellina chiede subito i pantaloni, si riveste ancora bagnato e ha già lo sguardo serio di chi sa di aver fatto una bravata.



Ora l'imprenditore stabiese chiede scusa per il suo gesto: «Era una goliardata, nata per gioco insieme a Mario. Da uomo di mare non avrei mai fatto qualcosa che potesse danneggiare l'ambiente. Non c'erano soldi in palio, come ha precisato anche Balotelli. L'ho fatto senza pensare alle conseguenze, anche se tutto il polverone sollevato è nato perché si trattava di Mario. Se il protagonista fosse stato una persona comune, tutto questo non sarebbe accaduto».



Lo scherzo di certo non è passato inosservato e potrebbe costargli caro viste le indagini avviate dalla Capitaneria di Porto che ha deciso di informare la Procura. Ieri inoltre lo scooter finito in acqua è stato ritrovato dagli agenti del nucleo ambientale della polizia municipale di Napoli, guidati dal capitano Del Gaudio, in via Andrea D'Isernia nel centro di Napoli; all'interno dei vani del mezzo vi erano ancora tracce di acqua. D'altronde che lo scooter Piaggio con tanto di bauletto fosse stato ripescato dalle acque di Mergellina lo aveva precisato lo stesso Mario Balotelli pubblicando una storia sempre sui social nella quale aveva scritto «Filosofi... ecco a voi la vespa inquinante».



Sempre dai social il bomber precisa che in realtà non c'è mai stata una posta in denaro in palio ma era tutta una scena per lo scherzo. «Ci tenevo a precisare - scrive il calciatore - che la scommessa non è stata monetizzata ma era tutta una scena per lo scherzo». Insomma era tutta una messinscena organizzata dai due amici, dai due fratelli che così amano chiamarsi sui social. Commenti e foto insieme a testimoniare il legame e l'amicizia tra i due giganti. I viaggi in mare, le serate a Capri e ora il tour con la figlia al seguito. Balo sa di poter contare sul sostegno e la protezione dell'imprenditore stabiese che conosce i luoghi e guida il calciatore amico tra locali e luoghi esclusivi della costiera. Lunedì 8 Luglio 2019, 12:00

