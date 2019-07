Balotelli, Catello e il tuffo in moto: «Non infangate la nostra amicizia»

amico di una vita! Presente ai miei compleanni ed io ai suoi i nostri bimbi giocano assieme... quindi quando una persona ha poche ma buone vere e durature amicizie per favore non provate ad infangarle!

Lunedì 8 Luglio 2019, 15:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Catello Buonocore». Questo il post apparso oggi sul profilo Instagram di Mario Balotelli e che lo ritrae col panorama di Sorrento alle spalle insieme con la figlioletta Pia e con Catello Buonocore, protagonista con lui della scommessa a Mergellina in base alla quale lo stabiese si è gettato in acqua con il suo scooter in cambio di duemila euro.Sulla vicenda sono scoppiate polemiche a non finire ed è in atto un'indagine giudiziaria.