Torino, sparatoria in strada: ragazzo di 17 anni gambizzato

Sparatoria in strada a Torino, nel quartiere Mirafiori Sud. Nel tardo pomeriggio di ieri un ragazzo di 17 anni è stato gambizzato in via Artom. Subito soccorso, è stato trasportato in ospedale e non versa in condizioni gravi. Sul'accaduto indaga la polizia.

Secondo la ricostruzione, il ragazzo minorenne è stato avvicinato da un gruppo di giovani che gli avrebbero intimato di non frequentare più la zona. Quando lui si è rifiutato uno del gruppo ha estratto la pistola e ha sparato quattro volte, ma solo un colpo è andato a segno, ferendo il ragazzo a un polpaccio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 12:24

