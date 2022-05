Allerta gialla per forti temporali in arrivo nel Torinese: ecco dove

Il meteo fa scattare l'allerta gialla nel Torinese. Dalla serata di oggi, mercoledì 18 maggio, è atteso un peggioramento del tempo a causa di un parziale cedimento del campo anticiclonico sul Nord Italia. Secondo Arpa Piemonte, un'ondulazione del geopotenziale in area balcanica determinerà in pianura padana un'irruzione di aria fredda da est nei bassi strati che si spingerà fino al Piemonte, causando un aumento dell'instabilità atmosferica dal tardo pomeriggio con rovesci e temporali, deboli o moderati, inizialmente sulla fascia pedemontana alpina in successivo trasferimento in serata alle pianure adiacenti, con rinforzi di vento sulle pianure centro-orientali.

L'allerta gialla, fa sapere l'Arpa Piemonte, è per le prossime 36 ore su tutte le zone della pianura piemontese, sulle zone pedemontane di Torino e Cuneo per temporali di forte intensità che potranno portare raffiche di vento, grandinate e piogge intense e localizzate con locali allagamenti e dissesti.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 18:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA