Torino, morta una bambina di tre anni: è precipitata dal balcone al quarto piano

Choc a Torino per una bambina di tre anni che ieri sera è precipitata dal quarto piano di un palazzo, in via Milano. La piccola è stata sottoposta nella notte a un delicato intervento neurologico, all'ospedale infantile Regina Margherita dove era ricoverata in prognosi riservata, ma è purtroppo deceduta questa mattina. Le condizioni della piccola, che aveva riportato diverse lesioni, tra cui traumi al cranio e al torace, erano apparse subito disperate e a nulla sono valsi gli sforzi dei sanitari per salvargli la vita.

Nella caduta la piccola ha riportato un gravissimo trauma cranico. Su quanto accaduto indaga la polizia. Da una prima ricostruzione, quando la bimba è caduta in casa c'era il convivente della madre. La piccola si sarebbe sporta dal balcone e sarebbe precipitata. Gli investigatori della polizia, coordinati dal pm Valentina Sellaroli, hanno ascoltato la madre della bambina, il compagno della donna, un uomo di origini marocchine, e un vicino di casa.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 10:21

