Una protesi impiantata a cuore battente: l'intervento da record a Torino a una paziente di 62 anni

Un intervento da record, eseguito per la prima volta al mondo a Torino, all'ospedale Molinette. Una nuova protesi mitralica transcatetere, di produzione italo-francese, è stata impiantata a cuore battente per la prima volta al mondo nell'uomo con un'operazione eseguita all'ospedale Molinette. La protesi, chiamata Epygon, si posiziona senza ricorrere alla tradizionale circolazione extracorporea, ossia all'intervento a cuore aperto: è stata ideata nel Bioparco di Colleretto Giacosa (Torino) e sviluppata in Francia.

La protesi mitralica Epygon

La paziente è una donna di 62 anni che soffriva di una grave forma di insufficienza mitralica, giudicata non trattabile con intervento cardiochirurgico tradizionale per molteplici fattori di rischio. La paziente è stata trasferita presso la riabilitazione di Veruno dopo soli 5 giorni di ricovero. «Queste procedure - spiegano alla Città della Salute - sono chiamate transcatetere e vengono effettuate in modo ottimale da parte di gruppi specializzati, chiamati Heart Team. È una tecnica già applicata in tutto il mondo sulla valvola aortica (Tavi) per pazienti molto anziani o ad alto rischio operatorio. Ma applicare lo stesso metodo sulla valvola mitrale è una novità. Innanzitutto le fasi dell'invenzione e dello sviluppo sono molto più difficili perché l'anatomia di questa valvola è ben più complessa di quella della valvola aortica. L'intervento necessita inoltre della perfetta collaborazione dell'Heart Team in centri iper-specializzati».





Ultimo aggiornamento: Domenica 19 Marzo 2023, 14:35

