Pirlo, il figlio Nicolò aggredito in centro Torino da 4 incappucciati: calci e sassi sulla sua auto

Nicolò Pirlo, il 19enne figlio dell’ex campione del Mondo e giocatore di Inter, Milan e Juve, Andrea, è stato aggredito a Torino, in pieno centro, mentre era in auto con un amico. «Ero in macchina con un amico e questo gruppo di ragazzi ha provato a salire in macchina. Poi ci hanno preso a calci l’auto e ci hanno lanciato sassi. Non siamo mai scesi dall’auto per fortuna», ha raccontato Nicolò.

In una storia su Instagram, pubblicata dallo stesso Pirlo jr., si vedono i quattro ragazzi incappucciati che li hanno importunati. A un certo punto la sequenza si interrompe e si nota uno dei giovani lanciare un sasso contro la vettura. «È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lanciano sassi sulla macchina, sputando e tirando calci?», si legge nel contenuto pubblicato sul social.

