Intervento di trasferimento nervi, bambino di due anni recupera uso della gamba. « Miracoloso, la prima volta in Europa»

Un bimbo di poco meno di due anni è stato sottoposto a un intervento pionieristico per il ripristino della funzione di un arto inferiore paralizzato. La procedura, che prevede tecniche di riposizionamento dei nervi sani in modo che possano trasmettere impulsi alle parti lesionate, è stata praticata all'ospedale infantile Regina Margherita, a Torino. La Città della Salute osserva che si tratta del primo intervento del genere in Europa. Al piccino era stata diagnosticata circa otto mesi fa una mielite flaccida acuta.

Il papà: «Fatto qualcosa di incredibile»

«Anche un recupero parziale e incompleto della funzionalità della gamba sarà un successo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 17 Giugno 2023, 18:34

