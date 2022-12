L'auto prende fuoco dopo lo scontro: incidente choc, morto carbonizzato un 25enne

Tragico incidente stradale a Romentino, in provincia di Novara. Un giovane di 25 anni è morto carbonizzato dopo una terribile carambola che ha coinvolto più vetture. Intorno alle 18:00 di oggi, venerdì 30 dicembre, due auto e un furgone si sono scontrate, per cause ancora da accertare, e una delle macchine coinvolte ha preso fuoco.

Avvolta dalle fiamme

La vettura su cui viaggiava la vittima è stata avvolta dalle fiamme e il rogo non gli ha lasciato scampo. Inizialmente le vittime sembravano essere due ma, dopo l'intervento dei vigili del fuoco, si è scoperto che c'era un solo cadavere. Si tratta di un giovane di 25 anni, residente a Romentino. La vittima era alla guida di un Giulietta Alfa Romeo che, per cause al vaglio della polizia municipale, si è scontrata frontalmente con un furgone. Coinvolta nel sinistro anche una Mercedes. L'Alfa Romeo dopo l'impatto ha preso fuoco e il ragazzo è morto prima dell'arrivo dei soccorsi. L'incidente è avvenuto quasi al confine con la Lombardia, lungo la strada che porta verso la valle del fiume Ticino. Altre due persone sono rimaste ferite. L'auto incendiata, una Alfa Romeo, è andata completamente distrutta.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, anche i vigili del fuoco, che si sono occupati di spegnere le fiamme, e le forze dell'ordine, che dovranno effettuare i rilievi per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Oltre alla vittima, risultano essere rimaste ferite altre due persone, una in codice giallo e l'altra in codice verde. Adesso la polizia e i carabinieri sono a lavoro per ricostruire quanto accaduto.

