Covid in Piemonte, bollettino 22 febbraio: 21 morti e 2.788 nuovi positivi

Covid in Piemonte, il bollettino di martedì 22 febbraio. L'Unita di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 2.788 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 6,9% di 40.256 tamponi eseguiti, di cui 33.012 antigenici. I decessi di oggi sono 21, dato che porta a 12.977 il totale di morti risultati positivi al virus.

I ricoverati in terapia intensiva sono 48 (-1 rispetto a ieri) I ricoverati non in terapia intensiva sono 1.175 (-48 rispetto a ieri) Le persone in isolamento domiciliare sono 49.637. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.445.268 (+ 40.256 rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi diventa 971.283, di cui 79.856 Alessandria, 44.577 Asti, 37.700 Biella, 130.504 Cuneo, 73.732 Novara, 516.058 Torino , 34.491 Vercelli, 34.576 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 4.749 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 15.040 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Il totale dei decessi è diviso così per provincia: 1.734 Alessandria, 778 Asti, 495 Biella, 1.589 Cuneo, 1.044 Novara, 6.187 Torino, 598 Vercelli, 420 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 132 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. I pazienti guariti diventano complessivamente 907.446 (+4.320 rispetto a ieri), 74.639 Alessandria, 42.170 Asti, 35.418 Biella, 123.330 Cuneo, 70.534 Novara, 484.788 Torino, 32.232 Vercelli, 32.494 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 3.583 extraregione e 8.258 in fase di definizione.

Ultimo aggiornamento: Martedì 22 Febbraio 2022, 17:57

