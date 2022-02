Bollettino Covid di martedì 22 febbraio: 322 morti e 60.029 casi in più. Quasi 90mila guariti in un giorno

Covid in Italia, il bollettino di martedì 22 febbraio 2022 del Ministero della Salute. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 60.029 su 603.639 tamponi (ieri erano stati 24.408 su 231.766 tamponi). I morti di oggi sono 322 (ieri erano stati 201). Con 89.993 guariti nelle ultime 24 ore gli attualmente positivi scendono a 1.291.793 (30.178 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi di Covid-19 dall'inizio della pandemia sale dunque a 12.554.596, di cui 153.512 morti (+322) e 11.109.291 dimessi e guariti (+89.993). Gli attualmente positivi sono 1.291.793 (-30.178), di cui 1.277.821 in isolamento domiciliare (-29.847), 13.076 ricoverati con sintomi (-299) e 896 malati in terapia intensiva (-32). Gli ingressi del giorno in rianimazione sono stati 82 (ieri erano stati 55).

