Scontrini, torna la polemica: «Acqua a 2 euro e bicchieri a 40 centesimi al cinema in Prati». La "denuncia" divide il web

Il resoconto della denuncia proviene da Laura Rita Santoro, un'infermiera del Nursing Up, nota per il suo impegno nel settore sanitario. La sindacalista, sorpresa e indignata per il fatto di dover pagare un importo aggiuntivo per un bicchiere, oltre all'elevato costo dell'acqua, ha scelto di condividere lo scontrino attraverso i social, trasformandolo in una questione di rilevanza.

La donna è un'affezionata del Cinema Adriano (che si trova a piazza Cavour a Roma), come rivelato a Repubblica, e con grande perplessità e delusione ha voluto denunciare il fatto con un post su Instagram.

«Ho appena acquistato una bottiglietta di acqua, per la modica somma di due euro», si lamenta Laura. «Solo dopo aver pagato, ho chiesto due bicchieri, normalmente compresi nel prezzo, invece mi hanno chiesto venti centesimi a bicchiere». Le sue parole hanno scatenato un nuovo dibattito. Qualcuno si è indignato, come spesso capita in questi casi. Qualcun altro non ha condiviso il suo pensiero, ritenendo lo scontrino congruo.

Ultimo aggiornamento: Domenica 31 Dicembre 2023, 13:33

