Sciopero mezzi Roma, le notizie in diretta. Metro A e B attive con riduzione di corse, riaperta stazione Ponte Lungo

Al via lo sciopero trasporti a Roma. Le linee metro A e B e la ferrovia Termini-Centocelle proseguono il servizio, con possibili riduzioni di corse. Per la metro C, ultime corse alle 8:30, poi ha chiuso. I mezzi di superficie potrebbero subire riduzioni delle corse. Lo comunica Atac su Twitter.

#info #atac - sciopero/aggiornamento ore 8.30

-metro A-B/B1 e ferrovia Termini-Centocelle: proseguono servizio con possibili riduzioni di corse. Chiusa stazione metro A Ponte Lungo

-metro C: ultime corse ore 8.30 poi chiusura

-superficie: possibili riduzioni di servizio #Roma — infoatac (@InfoAtac) July 24, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 24 Luglio 2023, 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA